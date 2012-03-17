Регионалы готовы принять в свои ряды даже БЮТ

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Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман уверена, что Партия регионов готова принять в свои ряды все желающие политсилы.

Об этом она заявила журналистам после завершения 13-го съезда ПР, сообщает Gazeta.ua.

«Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если бы завтра с нами захотел работать Блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли», – отметила она.

По словам Герман, если «Единый центр»пожелает присоединиться к Партии регионов, то регионалы не будут возражать.

Как ранее писал Главред, 17 марта, на проводимом в Киеве 13-м съезде Партии регионов Сергей Тигипко единогласно был избран заместителем председателя ПР и членом политсовета, а члены самораспустившейся партии «Сильная Украина» вступили в Партию регионов.

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