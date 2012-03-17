Тигипко хочет стать главой ПР и ведет во власть «интересных людей»

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Сергей Тигипко, избранный сегодня заместителем председателя Партии регионов, хотел бы возглавить Партию регионов, однако понимает, что до будущих парламентских выборов это невозможно.

На вопрос о том, хочет ли он стать лидером Партии регионов, Тигипко ответил: «Да», сообщает Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, может ли это произойти до выборов, Тигипко ответил: «Думаю, вряд ли».

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Вице-премьер отметил, что говорить о своих перспективах в партии рано, поскольку он только вступил в ее ряды.

«Это было бы слишком самоуверенно, может, даже граничило бы с каким-то нахальством. Все-таки люди работали на партию 15 лет», – сказал он.

По мнению Тигипко, шанс стать во главе партии должен быть у любого члена партии.

В то же время Тигипко сказал, что сделает все, чтобы максимум интересных людей из партии «Сильная Украина» проявили себя во власти.

«Я все сделаю, чтобы максимум интересных людей из «Сильной Украины» появились во власти, именно исполнительной власти. На уровне губернаторов, заместителей губернаторов, глав районных администраций, министерств, ведомств и так далее», – сказал вице-премьер.

По его словам, это конкурентные, современные люди, реформаторы по своей сути.

Как ранее писал Главред, 17 марта в Киеве состоялось второе заседание Национального съезда партии «Сильная Украина», в котором приняли участие 332 делегата. На съезде партия приняла решение об объединении с Партией регионов и самоликвидировалась.

После этого, на 13-м съезде Партии регионов Сергея Тигипко единогласно избрали заместителем Николая Азарова.

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