В день своей инаугурации Путин советует россиянам ехать сажать картошку

17 марта 2012, 16:21

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Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление о переносе выходных дней на майские праздники. Теперь россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая, а суббота, 5 мая, на которую оппозиция намечала масштабную акцию протеста, будет обычным рабочим днем.

«Имея в виду, что многие люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, чтобы можно было поехать на участки, на огороды, предлагается перенести выходной день», – сказал Путин.

Постановление премьера идет вразрез с законодательством, сообщает Би-би-си. Согласно статье 112 Трудового кодекса, перенос выходных дней допускается только «при условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня».

Аналитики полагают, что решение о переносе праздников обусловлено именно желанием сбить протестную волну и снизить политические риски.

Тем не менее, активисты оппозиции не собираются отказываться от своих планов и намерены провести акцию протеста в другой день

«Если 5 мая сделают рабочим днем, это даже хорошо: акцию передвигаем на 6, накануне инаугурации», – написал в своем блоге в Twitter член политсовета движения «Солидарность» Олег Козловский.

Напомним, 5 мая в Москве предполагалось провести так называемый «марш миллионов» – шествие, в котором, по замыслу организаторов, должны были принять участие оппозиционеры не только из столицы, но и из соседних регионов. Акция была приурочена к предстоящей 7 мая церемонии инаугурации Владимира Путина, победившего в первом туре президентских выборов 4 марта и набравшего, по официальным данным, более 64% голосов.

«Трудно отделаться от мысли, что это (перенос выходных. – Ред.) было сделано в связи с планируемой акцией протеста», – утверждает политолог Дмитрий Орешкин.

«При этом на месте властей я бы не переоценивал масштаб предстоящего шествия – в начале мая люди в любом случае разъедутся на картошку. Но власть у нас, видимо, ворона пуганая – она и куста боится», – полагает эксперт.

Как ранее писал Главред, результаты президентских выборов не стали для россиян неожиданностью, об этом свидетельствуют последние данные опроса ВЦИОМ. 92% респондентов назвали их « вполне ожидаемыми».

Удивление избирателей вызвали в основном высокий результат Михаила Прохорова (32% опрошенных) и то, что Владимир Путин победил в первом туре (29% респондентов).

При этом отсутствие второго тура стало неожиданностью в первую очередь для людей, голосовавших за Михаила Прохорова и Геннадия Зюганова.

фото: video-online.in

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