Коммунисты не считают Украину своей родиной (ФОТО)

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17 марта, в 21-ю годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР, во всех городах и районах Киевской области коммунисты провели акции «Наша Родина – Советский Союз!».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В Киеве такой митинг состоялся на Бессарабской площади у памятника Ленину.

По мнению коммунистов, сейчас спасение Украины и всех бывших республик СССР – в новом союзе и повороте к социализму.

В то же время эксперты считают, что результат Всесоюзного референдума – результат успешной работы советского «агитпропа».

В частности, эксперт столичного Центра структурной политологии «Выбор» Игорь Чичкан уверен, что распад коммунистической империи был исторически неизбежен.

«После 8 декабря 1991 года (дата объявления о прекращении действия Союзного договора СССР. – Ред.), ни один гражданин СССР не поднялся на защиту Советского Союза, говорит о том, что людям было наплевать на сохранение СССР. А результат референдума 17 марта – результат работы пропагандистской машины, не более того...», – цитирует политолога Багнет.

Как ранее писал Главред, 15 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить органам местного самоуправления переименовывать улицы, названные в честь «военнослужащих, совершивших героические подвиги, красноармейцев, партизан, подпольщиков и боевых формирований Красной армии». Авторами данной законодательной инициативы являются народные депутаты Владимир Даниленко и Петр Цыбенко (оба – фракция КПУ).

фото: kpu.ua

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