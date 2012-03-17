Казнен второй участник терактов в Минске – СМИ

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Ряд белорусских интернет-ресурсов сообщают о приведении в исполнение смертного приговора в отношении исполнителя теракта в минском метро Дмитрия Коновалова.

Напомним, ранее стало известно, что расстрелян второй осужденный за теракт, Владислав Ковалев.

В то же время, официального подтверждения информации о казни Коновалова, который не просил о помиловании, нет, сообщает Интерфакс-Украина.

Приговор «минским террористам»: виноваты ли приговоренные к смерти? (ВИДЕО, ФОТО)

Как ранее писал Главред, 17 марта стало известно, что мать приговоренного к смертной казни Владислава Ковалева Любовь Ковалева в Витебске получила письмо из Верховного суда Белоруссии, где сообщалось и приведении в исполнение приговора в отношении ее сына.

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В письме за подписью заместителя председателя Верховного суда Калинковича говорится: «Сообщаю, что приговор Верховного суда Республики Беларусь от 30 ноября 2011 года в отношении Вашего сына Ковалева Владислава Юрьевича приведен в исполнение. Свидетельство о регистрации смерти Вы можете получить в отделе ЗАГС администрации Первомайского района Витебска».

Напомним, Ковалев и Коновалов были признаны виновными в терактах в минском метро 11 апреля 2011 года, в День независимости 3 июля 2008 года и в Витебске в 2005 году.

Ковалев своей вины не признал и подал на имя президента прошение о помиловании. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в терактах 2008 и 2011 годов.

Справка: 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Тяжкие телесные повреждения получили 33 человека, менее серьезные ранения - 70 человек. Всего пострадали более 300 человек.

При взрывах в Витебске пострадали около 50 человек, никто не погиб.

При взрыве в Минске в День независимости в 2008 году пострадали 55 человек, 47 были госпитализированы.

фото: kp.by

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