Россия снова призвала не свергать президента Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что руководство и оппозиция Сирии должны поддержать позицию спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана, который не призывает к отставке президента Башара Асада.

«Сирия может послужить началом очень плохих событий», считает дипломат, в том числе и в Иране. По его словам, «если будет нарушен межэтнический, межконфессиональный характер сложносконструированного сирийского государства, в истории которого было немало драматических событий, то последствия могут оказаться непредсказуемыми», сообщает ИТАР-ТАСС.

«Те или иные решения по Сирии могут запустить очень серьезные процессы, – заключил глава российского внешнеполитического ведомства. – И все, кто на эти процессы может оказывать хоть какое-то влияние, должны ощущать всю полноту своей ответственности».

Лавров также подчеркнул, что Москва твердо придерживается своей позиции по сирийскому кризису: «Вопрос о будущем Сирии должны решать сами сирийцы. Россия поддержит любую договоренность, сформулированную по итогам общесирийского политического диалога между правительством и всеми оппозиционными группами».

Одним из элементов усилий России на сирийском направлении являются контакты с оппозицией. В частности, «Россия в ходе встреч с тем же Бурханом Гальюном (лидером Сирийского национального совета) и другими оппозиционными лидерами призывала политическую оппозицию отмежеваться от тех, кто пытается придать конфликту военное измерение, а также от вооруженных банд, которые устраивают провокации и на которые правительство очень часто непропорционально реагирует», сказал министр. Он сообщил, что вскоре в Москве ожидают еще одну делегацию сирийской оппозиции.

Как ранее писал Главред, в Сирии уже год не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей – как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур.

По данным ООН, общее число жертв превысило 7,5 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.

фото: yuga.ru

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