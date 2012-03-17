Киевляне вышли на защиту Пейзажной аллеи (ФОТО, ВИДЕО)

Около двух тысяч киевлян вышли 17 марта на Пейзажную аллею, протестуя против попыток ее застройки.
Участники митинга собрали более полутора тысяч подписей в защиту Пейзажной аллеи и охранной зоны Национального заповедника «София Киевская» от застройки, сообщает Радио Свобода.
Участники акции держали плакаты с названиями исторических мест Киева и зеленых зон, уже разрушенных при строительстве новых офисных центров и жилья.
Перед началом митинга общественности Пейзажную аллею посетил глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов. Он предложил высадить вдоль аллеи сквер и даже посадил первое дерево.
Попов пообещал разобраться с проблематикой застройки охранной зоны вокруг Софии Киевской, а также в пределах заповедника «Древний Киев», куда входит и Пейзажная аллея.
Он также призвал киевскую громаду принять участие в обсуждении вопросов, касающихся развития города и сохранения его историко-культурных памятников.
В то же время, по мнению многих общественных активистов, визит главы КГГА на Пейзажную аллею - не что иное, как попытка «попиариться» перед выборами.
Кроме митинга, на Пейзажной аллее молодежь продемонстрировала сатирическое представление уличного театра, а группа киевских музыкантов провела импровизированный концерт, на котором звучал киевский мелос - не только украинский, но и российский, польский и еврейский.
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Общественные инициативы «Сохрани старый Киев» и «Мы - киевляне!» также обратились к чиновникам разных уровней с требованием проверить законность выделения участков земли для последующей застройки вблизи Софии Киевской, Киево-Печерской лавры, на Парковой аллее и набережной Днепра, и проверить легитимность реконструкции Андреевского спуска.
Как ранее писал Главред, 13 марта Высший административный суд Украины отменил решение Апелляционного админсуда о запрете строительства на Пейзажной аллее. Таким образом, на месте сквера и детской площадки на аллее разрешено строительство многоэтажного дома по заказу МИД.
фото: Радио Свобода
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