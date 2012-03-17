Земля готовится к звездным войнам: Япония готова сбить корейский спутник

17 марта 2012, 19:13

Япония рассматривает вариант уничтожения северокорейского спутника, который КНДР намерена запустить в середине апреля.

Об этом 17 марта заявил министр обороны Японии Наоки Танака, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В настоящий момент мы рассматривает несколько вариантов действия в связи с этой ситуацией. Уничтожение спутника – один из них», – подчеркнул глава японского оборонного ведомства.

Наоки Танака отметил, что его ведомство ведет тщательный анализ возможного развития событий, основываясь на опыте прошлых северокорейских запусков и ракетных испытаний. Японское оборонное ведомство также рассматривает вопрос развертывания зенитно-ракетного комплекса Patriot и дислокации нескольких эсминцев, оснащенных многофункциональной боевой информационно-управляющей системой IGIS.

Решение КНДР запустить в апреле искусственный спутник Земли в честь 100-летия Ким Ир Сена вызвало негативную реакцию в мире. За пересмотр его высказался, в частности, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По его убеждению, это стало бы подтверждением приверженности Северной Кореи «ранее взятому на себя обязательству воздержаться от пусков ракет большой дальности».

Как ранее писал Главред, Северная Корея запустит в космос ракету-носитель «Ынха-3» («Млечный путь»), которая выведет на орбиту спутник связи «Кванменсон-3» («Яркая звезда»).

Напомним, ранее Северная Корея присоединилась к мораторию на запуски ракет дальнего радиуса действия, что предусматривалось соглашением с США. Однако после корейцы объявили, что запуски спутников — это часть мирной космической программы, и ограничения их не касаются.

Запуск спутника намечен на 12-16 апреля с площадки на западном побережье Северной Кореи в провинции Пхёнан-Пукто. Столетие со дня рождения Ким Ир Сена отмечается 15 апреля.

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