Цену жилья можно уменьшить вдвое – министр ЖКХ

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Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк считает, что добиться снижения стоимости квадратного метра жилья до озвученных премьер-министром Николаем Азаровым $500 действительно можно, приложив совместные усилия.

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

«Премьер-министр озвучил снижение цены до 500 и 650 долларов за «квадрат». Что было бы очень хорошо для оживления ситуации на первичном рынке недвижимости. Однако на сегодня реальная цена квадратного метра в новостройках Киева достигает 1000 долларов», – отметил министр.

«Минрегион уже сейчас работает над снижением в том числе и стоимости киевского «метра», – сообщил он. – Расчеты Минрегиона подтверждают, что к цифрам, озвученным главой правительства, мы должны стремиться».

Министр также рассказал, что, по предварительным оценкам Минрегиона, в случае выделения средств на реализацию жилищно-ипотечного инициативы президента, возможность получить дешевые займы смогут более 10 тысяч семей, в первую очередь – льготных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Для нас безусловный приоритет – люди, которые находятся на учете и требующие улучшения жилищных условий, льготные категории, молодежь и пенсионеры. Это отдельные профессиональные категории, прежде всего социально значимые – сельские медики и учителя», – сказал он.

«По предварительным расчетам, в случае выделения средств возможно решение жилищной проблемы для более 10 тысяч семей. Другие критерии (уровень доходов, сфера занятости, возраст, место проживания и т.п.) – еще в процессе разработки», – сообщил Близнюк.

По словам министра, для старта программы можно аккумулировать не менее 1 миллиарда гривен, и в первую очередь министерство будет предлагать задействовать недостроенное жилье.

Как ранее писал Главред, Николай Азаров сообщил, что Кабмин намерен обеспечить население достаточным количеством жилья к 2023 году.

«Программа "Доступное жилье" призвана лет за 10 полностью решить в стране квартирный вопрос и в первую очередь для молодых семей», – сказал премьер.

Азаров добавил, что данная программа рассчитана на молодые семьи со средним месячным доходом около 5 тыс. гривен. По его словам, что для достаточного обеспечения населения жильем нужно строить около 100 тыс. квартир в год.

Напомним, для обеспечения квартирами людей, которые стоят в очередях, необходимо на протяжении 10 лет строить 100 тыс. квадратных метров доступного жилья ежегодно. При этом стоимость квадратного метра не должна превышать $500.

фото: NovostiUA.net

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