Беларусь подтвердила, что расстреляны оба террориста

Общенациональное телевидение Беларуси в вечернем итоговом выпуске новостей сообщило, что смертный приговор в отношении обвиненных во взрыве минского метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева приведен в исполнение.

Диктор напомнила, что решение о высшей мере наказания принял Верховный суд страны с учетом тяжести совершенного преступления, сообщает Би-би-си.

Напомним, утром 17 марта письмо из Верховного суда с сообщением о расстреле сына получила мать одного из приговоренных, Любовь Ковалева. Владислав Ковалев обвинялся в пособничестве терроризму, недоносительстве о готовящемся преступлении.

Приговор «минским террористам»: виноваты ли приговоренные к смерти? (ВИДЕО, ФОТО)

О судьбе Дмитрия Коновалова, проходившего по делу в качестве организатора и исполнителя взрывов, до вечера официальных вестей не было.

Как ранее писал Главред, во второй половине дня 17 марта ряд белорусских интернет-ресурсов сообщили о приведении в исполнение смертного приговора в отношении исполнителя теракта в минском метро Дмитрия Коновалова.

Ковалев своей вины не признал и подал на имя президента прошение о помиловании. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в терактах 2008 и 2011 годов.

Справка: 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Тяжкие телесные повреждения получили 33 человека, менее серьезные ранения - 70 человек. Всего пострадали более 300 человек.

При взрывах в Витебске пострадали около 50 человек, никто не погиб.

При взрыве в Минске в День независимости в 2008 году пострадали 55 человек, 47 были госпитализированы.

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