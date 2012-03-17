Грузия готовится к новой войне с Россией

В Грузии не исключают новой «военной агрессии» со стороны России.

Об этом сказал министр иностранных дел Григол Вашадзе в интервью «Эхо Москвы» и телеканалу ПИК.

Глава грузинского МИД рассказал о военной активности России вблизи грузинских границ и предположил, что военная операция на Кавказе может быть осуществлена одновременно с вероятной кампанией Запада против Ирана.

В Москве на высказывания Вашадзе пока никак не отреагировали.

Как ранее писал Главред, президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на днях перед жителями города Телави, сделал странное заявление о «встрече» нынешней осенью с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным и породил массу тревожных слухов. Самая пугающая версия – перспектива новой российско-грузинской войны, тем более что лидеры двух стран не уступают друг другу во враждебной риторике и лично не дают сигналов о готовности к примирению.

В то же время, грузинские СМИ успокаивают: речь идет о запланированных на октябрь в Грузии парламентских выборах, все прочее – лишь фигуры речи.

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