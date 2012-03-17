Названы неожиданные подробности побоища в Афганистане

В преднамеренном убийстве мирного населения в южной провинции Кандагар, произошедшем 11 марта, принимал участие не один, а целая группа американских военнослужащих, а само убийство носило характер спланированного и преднамеренного.

Об этом доложил президенту Афганистана Хамиду Карзаю начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими, сообщает РИА Новости.

На состоявшейся 16 марта в Кабуле встрече Хамид Карзай вместе с родственниками погибших выслушал доклад главы Генштаба.

Карими посетил в составе делегации населенные пункты, где были убиты 16 и ранены еще семь мирных жителей, в основном дети и женщины. По его словам, он неоднократно обращался к командованию США в провинции Кандагар с настоятельной просьбой разрешить ему встречу с тем сержантом, который, по версии НАТО, единолично убил всех этих мирных афганцев. Однако в такой встрече ему было категорически отказано.

В то же время, президент Карзай также заявил, что выводы многочисленных комиссий, работавших в Панджваи, свидетельствуют о том, что там явно орудовала группа американцев, а не один военный.

Родственники жертв бойни рассказали Карзаю, что в карательной операции американцев принимала участие и авиация, а именно – военные вертолеты, на которых и прилетели убийцы.

Парламентская комиссия, работавшая в Кандагаре, также подтвердила версию убийства мирных жителей группой американских военных. По данным комиссии, в этой карательной акции принимали участие до 20 человек.

Как ранее писал Главред, Пентагон, представители командования Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) и западные СМИ утверждают, что мирных афганцев расстрелял одиночка – сержант Роберт Бэйлс, который после инцидента сначала содержался под стражей на американской военной базе в Кувейте, а затем был этапирован на военную базу Форт-Левенуэрт в штате Канзас.

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