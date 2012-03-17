В Польше перевернулся автобус с подростками (ФОТО)

Не менее 16 человек пострадали в ДТП, произошедшем 17 марта в Польше. У четырех серьезные травмы.

Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине со ссылкой на представители местных властей.

Автобус, перевозивший 19 пассажиров, среди которых было 16 подростков-членов спортивного клуба, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Yaris недалеко от города Лодзь. Дети ехали на футбольный матч.

Пострадавшие доставлены в больницу. Некоторых транспортировали на вертолете.

Как ранее писал Главред, 15 марта в Запорожье перевернулся пассажирский микроавтобус, 2 человека доставлены в больницу.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В момент аварии в «маршрутке» находилось 13 человек. Двое и них были доставлены в медучреждения.

фото: Вести.ру

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