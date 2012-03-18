В Нью-Йорке жестко подавили юбилейную акцию «Захвати Уолл-стрит» (ФОТО)

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Полиция Нью-Йорка 17 марта разогнала митинг активистов «Захвати Уолл-стрит» в парке Зукотти, приуроченный к тому, то ровно полгода назад прошли первые акции этого протестного движения.

Арестованы десятки демонстрантов, многие жаловались на применение силы, сообщает New York Times.

После закрытия парка в 11 вечера большинство протестующих остались на его территории, не реагируя на призывы полиции разойтись. Парк объявили закрытым, однако люди, находившиеся внутри, стали кричать, что по соглашению с администрацией города парк работает до полуночи. Ночью начались аресты. Полицейские стали одного за другим заковывать протестующих в наручники и сажать в автобус. Демонстранты начали скандировать «Мы не боимся», проявляя при этом намерение остаться в парке на всю ночь.

В то же время, демонстранты утверждают, что полиция начала избивать и произвольно арестовывать людей еще днем. Некоторые говорят, что еще во время дневного шествия получили удары дубинкой по шее и спине. Тогда же начались аресты. Один из участников заявил, что у него отобрали камеру, заявив, что он не имеет право снимать происходящее.

Как ранее писал Главред, акция «Захвати Уолл-стрит» началась в сентябре прошлого года в Нью-Йорке как протестное движение против засилья финансистов, олигархов и банкиров, обманывающих народ США. Начинавшееся как обыкновенный флеш-моб, организованный через социальные сети, движение привлекло своих сторонников во многих городах США, а затем и по всему миру.

Зима для протестующих прошла в целом спокойно, и они надеялись активизировать движение весной. Поэтому так показательна реакция властей в Нью-Йорке на попытку сделать это.

Фото: Robert Stolarik for The New York Times

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