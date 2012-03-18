Европа осудила расстрел минских террористов

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Европейский Союз резко осудил власти Беларуси за приведение в исполнение двух смертных приговоров по делу о теракте в минском метро в апреле 2011 года и призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь.

С отдельным заявлением в этой связи выступил и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, сообщает Радио Свобода.

Приговор «минским террористам»: виноваты ли приговоренные к смерти? (ВИДЕО, ФОТО)

Как ранее писал Главред, 17 марта стало известно, что в Белоруссии были расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, приговоренные в ноябре прошлого года к смертной казни по обвинению в организации теракта в минском метро.

Напомним, президент Александр Лукашенко отказался помиловать Ковалева, который своей вины не признал и подал прошение о помиловании. Коновалов же свою вину признал и о помиловании не просил.

Жертвами теракта в Минске стали 15 человек, более 300 были ранены.

фото: newsby.org

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