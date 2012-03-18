Миллиарды на обещания Януковича Кабмин возьмет на таможне

Правительство намерено пересмотреть налогообложение импорта товаров широкого потребления, лекарств, автомобилей, стройматериалов и еще многих других товаров. Для простых граждан это обернется повышением цен.

По предварительным планам возрастут 18% тарифных ставок, действовавших в 2011 году, сообщает ZN.UA.

1. Основная статья – налогообложение импорта товаров широкого потребления и хозтоваров. Легализация и направление в бюджет повышенных пошлин по новым ставкам позволит привлечь до 7 млрд грн.

2. Кабмин намерен урезать льготы по налогообложению для ряда лекарств и товаров медицинского назначения (в 2011-м объем льгот составил 5,9 млрд). Льготы заберут у тех лекарств, которые не имеют доказанной лекарственной эффективности. Под угрозой, прежде всего, БАДы и другие – мезим, синупрет, Биттнер, настойки и т. д.

В то же как в Польше таможенные льготы распространяются на 8 тысяч марок лекарств, в Украине – на 16 тысяч. Эти, так называемые лекарства, как рассчитывает Кабмин, дадут дополнительно 2 млрд.

3. Пересмотру подвергнут тарифы по договорам о свободной торговле – в 2011-м льгот по этим договорам предоставлено на 3,5 млрд грн.

4. Кабмин также рассматривает вопрос о льготах на импорт энергосберегающего оборудования. Льготы по этой статье в 2011-м – 2,4 млрд. грн.

5. Рост тарифов на пластмассы, полимеры и изделия из них может дать до 500 млн.

6. Рост тарифов на некоторые виды машин и оборудования – в частности, печатное и очистки воды, может дать до 400 млн.

7. Кабмин предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы автомобили двойного назначения, которые могут перевозить как пассажиров, так и грузы, оформлялись по единому тарифу.

С 99 тысяч автомобилей, которые 2011-го были завезены как грузовые и растаможены по низкому тарифу, 31 тысяча в органах ГАИ зарегистрирована как пассажирские. То есть 30% машин в 2011 году благодаря лазейке в законодательстве была растаможена с уклонением от уплаты налогов. После внедрения единого тарифа правительство планирует собрать по этой статье около 300 млн.

8. Бытовая химия, дезинфицирующие средства, цемент, растворы должны принести еще около 300 млн.

9. Наземный транспорт – тракторы, прицепы, запчасти – 200 млн.

10. Железнодорожные локомотивы, аппаратура связи, органические химические соединения (ароматические поликарбоновые кислоты, меламин, лаки и краски, пигменты), плавиковый шпат, фосфаты кальция, штукатурные материалы, каучук, резина, продукты переработки овощей, плодов, корабли, суда и плавучие буровые платформы , полотна для цепных пил – все это может дать до 500 млн.

Всего набегает порядка 22 млрд. Кроме того, недавно Президент Виктор Янукович дал старт кампании по наведению порядка в таможенной политике, а годовой план Гостаможни по сбору налогов отныне увеличен на 7 миллиардов гривен.

Как ранее писал Главред, премьер-министр Николай Азаров сообщил, что для реализации социальных инициатив Президента Януковича понадобится около 25 миллиардов гривен.

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