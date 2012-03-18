Миллиарды на обещания Януковича Кабмин возьмет на таможне

18 марта 2012, 10:39

Правительство намерено пересмотреть налогообложение импорта товаров широкого потребления, лекарств, автомобилей, стройматериалов и еще многих других товаров. Для простых граждан это обернется повышением цен.

По предварительным планам возрастут 18% тарифных ставок, действовавших в 2011 году, сообщает ZN.UA.

1. Основная статья – налогообложение импорта товаров широкого потребления и хозтоваров. Легализация и направление в бюджет повышенных пошлин по новым ставкам позволит привлечь до 7 млрд грн.

2. Кабмин намерен урезать льготы по налогообложению для ряда лекарств и товаров медицинского назначения (в 2011-м объем льгот составил 5,9 млрд). Льготы заберут у тех лекарств, которые не имеют доказанной лекарственной эффективности. Под угрозой, прежде всего, БАДы и другие – мезим, синупрет, Биттнер, настойки и т. д.

В то же как в Польше таможенные льготы распространяются на 8 тысяч марок лекарств, в Украине – на 16 тысяч. Эти, так называемые лекарства, как рассчитывает Кабмин, дадут дополнительно 2 млрд.

3. Пересмотру подвергнут тарифы по договорам о свободной торговле – в 2011-м льгот по этим договорам предоставлено на 3,5 млрд грн.

4. Кабмин также рассматривает вопрос о льготах на импорт энергосберегающего оборудования. Льготы по этой статье в 2011-м – 2,4 млрд. грн.

5. Рост тарифов на пластмассы, полимеры и изделия из них может дать до 500 млн.

6. Рост тарифов на некоторые виды машин и оборудования – в частности, печатное и очистки воды, может дать до 400 млн.

7. Кабмин предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы автомобили двойного назначения, которые могут перевозить как пассажиров, так и грузы, оформлялись по единому тарифу.

С 99 тысяч автомобилей, которые 2011-го были завезены как грузовые и растаможены по низкому тарифу, 31 тысяча в органах ГАИ зарегистрирована как пассажирские. То есть 30% машин в 2011 году благодаря лазейке в законодательстве была растаможена с уклонением от уплаты налогов. После внедрения единого тарифа правительство планирует собрать по этой статье около 300 млн.

8. Бытовая химия, дезинфицирующие средства, цемент, растворы должны принести еще около 300 млн.

9. Наземный транспорт – тракторы, прицепы, запчасти – 200 млн.

10. Железнодорожные локомотивы, аппаратура связи, органические химические соединения (ароматические поликарбоновые кислоты, меламин, лаки и краски, пигменты), плавиковый шпат, фосфаты кальция, штукатурные материалы, каучук, резина, продукты переработки овощей, плодов, корабли, суда и плавучие буровые платформы , полотна для цепных пил – все это может дать до 500 млн.

Всего набегает порядка 22 млрд. Кроме того, недавно Президент Виктор Янукович дал старт кампании по наведению порядка в таможенной политике, а годовой план Гостаможни по сбору налогов отныне увеличен на 7 миллиардов гривен.

Как ранее писал Главред, премьер-министр Николай Азаров сообщил, что для реализации социальных инициатив Президента Януковича понадобится около 25 миллиардов гривен.

Новости по теме:

Азаров отчитался, как готовит выполнение обещаний Януковича

Азаров назвал цену социальных инициатив Януковича

Янукович приказал поменять бюджет для выполнения своих обещаний

Янукович назначил ответственных за повышение соцстандартов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять