Изнасилованная 9-летняя девочка помогла найти своего мучителя (ВИДЕО)

18 марта 2012, 11:08

На Сумщине мужчина средь бела дня изнасиловал 9-летнюю девочку. Ребенок смог четко описать преступника и помог задержать его по горячим следам.

Нападение произошло, когда девочка возвращалась из школы. К автобусной остановки есть только одна дорога – через парк. Именно здесь, около 15-ти часов, прячась за деревьями, насильник напал на свою жертву, сообщает ТСН.

Когда он отпустил девочку, ей удалось добраться до дома и рассказать обо всем родителям. Уже через сутки после преступления милиция задержана насильника.

«Четко описывала, четко ориентировалась, даже называла такие нюансы, мелочи из одежды, аксессуаров преступника, когда мы его задержали, это совпало на 100%», – рассказал заместитель руководителя УМВД Сумской Валерий Ефремов.

ДЕЛО ОКСАНЫ МАКАР: ИЗМЕНИТ ЛИ НИКОЛАЕВСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ УКРАИНУ?

С фотороботом подозреваемого правоохранители почти сутки прочесывали окрестные села. Опросили полторы тысячи местных. По следу нападающего пустили и служебных собак, которые и вывели на квартиру подозреваемого. Своей вины 27-летний безработный не отрицал.

«Ну, она шла, я взял ее за лицо и за ноги, развернулся и пошел в сторону леса. Тогда когда это все произошло от 40 до 50 минут, я сказал ей, чтобы она шла в сторону леса, в сторону памятника и не оглядывалась», – рассказал насильник.

Перед тем как напасть, он видел и других девушек, проходивших мимо, но выбрал младшую. Как объяснил задержанный правоохранителям, преодолеть внезапное сексуальное желание помешала водка.

Как выяснили правоохранители, преступник давно следил за девочкой. «Как сказала девочка, она видела этого человека летом, он приходил через день и наблюдал, как она занимается физкультурой», – рассказали в милиции.

По словам правоохранителей, на допросах пострадавшая девочка держалась очень мужественно, но когда увидела задержанного – не выдержала, у нее началась истерика.

С пострадавшей сейчас работают психологи. Чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни понадобится помощь еще и психиатров, родителей и школьных учителей – на это уйдет минимум год.

За нападение на ребенка подозреваемого могут осудить на двенадцать лет лишения свободы.

Как ранее писал Главред, 10 марта в Николаеве произошло страшное изнасилование: трое отморозков заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар. Они поочередно изнасиловали девушку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь заживо на заброшенной стройке. В тяжелейшем состоянии пострадавшая 10 марта была доставлена в больницу.

Сейчас Оксана проходит лечение в Донецком ожоговом центре. Ее состояние уже вторую неделю остается стабильно тяжелым.

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