В Египте христиане-копты собираются для похорон Патриарха Шенуды III

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В Каире толпы христиан с ночи собрались вблизи самой крупной коптской церкви, чтобы отдать дань уважения патриарху Коптской православной церкви Папе Шенуде III, скончавшемуся на 89 году жизни.

Шенуда III более 40 лет возглавлял Коптскую православную церковь – одну из старейших христианских церквей мира, представляющую самую большую христианскую общину Ближнего Востока.

В Египте насчитывается 10 млн коптов, и многие из них взяли отпуск до похорон патриарха, которые должны состояться через три дня.

Представители Египта и всего мира отдают дань уважения патриарху Коптской церкви.

По словам президента США Барака Обамы, Шенуда III призывал к терпимости и межконфессиональному диалогу.

Как ранее писал Главред, патриарх Коптской православной церкви Александрии Шенуда III скончался 17 марта в Египте.

Справка: Коптская православная церковь Александрии — официальное название христианской церкви в Египте, одна из древневосточных (дохалкидонских) церквей. Основана, по преданию, св. Евангелистом Марком († 63 Р. Х.) в Александрии, к епископской кафедре которой возводит свою преемственность коптский патриарх.

фото: baznica.info

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