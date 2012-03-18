Лукашенко не выпустил из страны экс-главу Беларуси

{1-}

Экс-спикер парламента Беларуси Станислав Шушкевич 18 марта не смог выехать в Литву, где должен был работать. Белорусские пограничники заявили, что он находится в базе «невыездных».

«На белорусско-литовской границе на станции «Гудогай» при проверке документов пограничник в звании капитана очень вежливо сказал, что есть приказ не выпускать меня из страны», – сообщил Шушкевич по телефону агентству Интерфакс.

Как отметил политик, представитель пограничного комитета вернул ему документы, предложив выяснить причину запрета на выезд из страны в отделе по гражданству и миграции районного отдела внутренних дел по месту жительства.

«Таким образом, мне сорвали работу в Вильнюсе. Сейчас я еду обратно в Минск», – сказал Шушкевич.

Экс-спикер рассказал, что ему приходится зарабатывать за границей, потому что он не получает пенсию как бывший глава государства. «Придется ехать в Москву», – отметил Шушкевич.

Как ранее писал Главред, в Беларуси подготовлены списки невыездных, куда вошли более ста белорусских оппозиционеров, гражданских активистов и журналистов.

Список, отмечают источники, сформирован в качестве ассиметричного ответа на санкции ЕС, согласно которым ряду белорусских чиновников запрещен въезд в Евросоюз. К настоящему времени из страны не выпустили уже более десятка оппозиционеров, правозащитников, журналистов.

Справка: Станислав Шушкевич (15 декабря 1934) – доктор физико-математических наук (1970), профессор (1973), член-корреспондент Национальной АН Белоруссии.

Возглавлял парламент Беларуси в 1990-1994 годах и, согласно тогдашней Конституции, являлся главой государства.

В 1991 году он в качестве главы Беларуси поставил подпись под Беловежскими соглашениями, положившими конец существованию Советского Союза.

В 1994 году проиграл президентские выборы Александру Лукашенко (30 августа 1954).

фото obozrevatel.com

Новости по теме:

Евросоюз хочет вернуть послов в Беларусь

В Беларуси задержали съемочную группу из Швеции

ЦИК Беларуси не пустит на выборы наблюдателей Евросоюза

Европа осудила расстрел минских террористов

Кравчук предложил Лукашенко «отдаться России»