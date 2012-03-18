В Обухове выбирают мэра, милиция готова пресечь волнения

В городе Обухов Киевской области 18 марта проходят выборы мэра. Все 15 избирательных участков открылись вовремя.

Как сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Киевской области, охрану общественного порядка во время избирательного процесса обеспечивают около 100 правоохранителей, которые готовы пресечь любые противоправные действия. Среди них – местная милиция, государственная служба охраны, сотрудники «Беркута».

Всего на участке ожидается около 28 тысяч избирателей.

Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщает, что по состоянию на 11.00 явка избирателей составила около 10%, каких-либо нарушений в ходе выборов не наблюдается, информирует Интерфакс-Украина.

Выборы проходят в спокойной обстановке. На избирательных участках большое количество наблюдателей, журналистов. Городской теризбирком на всех 15 избирательных участках установил веб-камеры для контроля.

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По информации КИУ, проводится несколько экзит-полов.

Всего в бюллетени внесено 9 кандидатов на пост мэра Обухова. Лидерами в предвыборной гонке были Александр Левченко (Партия регионов), Анатолий Шафаренко (УДАР Виталия Кличко) и Анна Старикова («Батьківщина»).

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировал 29 международных официальных наблюдателя.

Как ранее писал Главред, мэр Обухова Владимир Мельник погиб в результате ДТП 20 октября 2011 года.

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