Попов отказался покрывать подчиненных-взяточников

Киевская городская государственная администрация передала в правоохранительные органы ряд материалов по злоупотреблениям должностными лицами КГГА и райгосадминистраций.

Главное управление внутреннего финансового контроля и аудита провело ряд проверок финансовой деятельности структурных подразделений горадминистрации, в частности, в части государственных закупок и использования бюджетных средств, сообщает пресс-служба мэрии.

«По результатам аудита был выявлен ряд злоупотреблений и нарушений и предупреждено нарушение при обработке тендерной документации в сфере закупок товаров, работ и услуг. Так, стоимость одинаковых товаров и услуг в районах Киева отличается в несколько раз», говорится в сообщении.

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В частности, нарушения выявлены при закупке продуктов питания для детей в садиках, в работе Главного управления здравоохранения в части приобретения медикаментов и оборудования, проведения тендерных закупок.

Председатель КГГА Александр Попов поручил провести служебное расследование и привлечь к административной ответственности причастных к нарушениям должностных лиц и руководителей, допустивших злоупотребления.

Как ранее писал Главред, 18 марта прокуратура Киева совместно со столичным Управлением СБУ задержала директора одного из институтов Академии педагогических наук Украины при получении первой части взятки в сумме $350 тыс.

Взятку директор института требовал за подписание договора долгосрочной аренды помещения площадью 2300 кв. м, которое находится в центре столицы и принадлежит институту. Общая требуемая сумма мзды составляла $11,5 млн.

фото: pravdu.com.ua

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