Аргентина и Чили хотят объединиться

{1-}

Президент Аргентины Кристина Фернандес и президент Чили Себастьян Пиньера заявили о намерении полностью интегрировать эти две соседние южноамериканские страны.

Об этом они сказали на встрече с журналистами, которая состоялась в чилийский столицы Сантьяго 16 марта после церемонии подписания шести межгосударственных аргентино-чилийских соглашений в сферах экономики, медицины, образования, безопасности и правопорядка, сообщает Леус-Інформ.

На пресс-конференции Пиньера заявил, что два государства намерены «разрушить все границы» между Аргентиной и Чили на пути к полной интеграции двух государств.

Со своей стороны, Фернандес сказала, что и аргентинцы и чилийцы «все больше рассматривают себя как истинных соотечественников Великой Родины».

Накануне правительство Чили заявил о «твердой поддержке со стороны Чили законных прав Республики Аргентины в споре за суверенитет над Мальвинскими островами», которые в настоящее время находятся под управлением Великобритании.

Как ранее писал Главред, в феврале министр иностранных дел Аргентины Гектор Тимерман обвинил Великобританию в том, что она направила к Фолклендским (Мальвинским) островам подводную лодку с ядерными ракетами.

Буэнос-Айрес направил в ООН жалобу по поводу конфликта вокруг архипелага в южной Атлантике. Глава МИД Аргентины потребовал, чтобы британский флот подтвердил факт присутствия субмарины в регионе.

Лондон назвал обвинение в милитаризации конфликта «абсурдным».

В то же время, генсек ООН Пан Ги Мун призвал Великобританию и Аргентину избежать эскалации конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, на которые претендуют обе страны.

Фото: TELAM

Новости по теме:

Аргентина обвинила Лондон в «ядерной эскалации»

Британский принц Уильям служит на Фолклендских островах

Израильский турист поджег 12 тыс. га заповедника в Чили (ФОТО, ВИДЕО)