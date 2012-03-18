Явлинский перенес операцию на сердце

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован с диагнозом «стенокардия», ему провели операцию по стенированию.

Об этом сообщил 18 марта председатель партии Сергей Митрохин, информирует Интерфакс.

«Григорий Алексеевич действительно госпитализирован с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает. Мы регулярно общаемся, и, разговаривая с ним по телефону, даже сложно сказать, что с ним что-то случилось», – сообщил Митрохин.

По словам политика, Явлинскому поставлен так называемый стен. «Если все будет нормально, то, предположительно, через несколько дней он будет выписан», – подытожил он.

Как ранее писал Главред, Явлинский выбыл из президентской гонки в России, поскольку ЦИК обнаружил брак в поданных им подписных листах. Выступая 10 марта на митинге против фальсификаций на выборах президента России, Григорий Явлинский в своем коротком выступлении заявил, что «борьба будет трудной и долгой, но Россия требует перемен».

фото: 3dway.org

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