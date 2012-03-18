Русский язык хотят видеть государственным всего 25% украинцев (ОПРОС)

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что 47% населения Украины выступают за повышение статуса русского языка, в то время как сохранение или снижение его статуса поддержали 49% украинцев.

При этом 28% украинцев поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, сообщает ZN.UA.

В вопросе о статусах украинского и русского языков респондентам было предложено шесть вариантов ответа, призванных показать нюансы позиций. За полное равенство статусов — «украинский и русский языки должны быть равноправными государственными языками» — высказались 27% опрошенных граждан. Еще 19% предпочли более умеренный вариант: «украинский язык — государственный, русский употребляется как местный официальный язык в тех местностях, где большинство населения этого желает».

Если добавить 1% предпочитающих самую радикальную русификацию — «русский язык должен быть единственным государственным языком с вытеснением украинского языка из всех сфер общественной жизни», сторонников такого или иного повышения статуса русского языка оказывается 47%, то есть чуть меньше половины.

В то же время, 12% респондентов высказались в пользу радикальной украинизации «с вытеснением русского языка из всех сфер общественной жизни». 23% поддержали действующую законодательную ситуацию «украинский язык — государственный, русский язык имеет такие же права, как языки других национальных меньшинств», и еще 14% выбрали вариант, который приблизительно отвечает реальной языковой ситуации в нынешней Украине: «украинский язык — государственный, русский употребляется только как разговорный».

Таким образом, сохранение или снижение статуса русского языка поддержали 49% респондентов, то есть приблизительно столько же, сколько высказались в пользу того или иного повышения (остальные 4% не определились).

Опрос Киевского международного института социологии проведен в рамках научной программы Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины и при финансовой поддержке Научного общества имени Шевченко в США (из фонда им. Наталии Данильченко). Полевой этап продолжался 11-20 февраля 2012 года, опрошено 2029 респондентов.

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