Президентом Германии избран Йоахим Гаук

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18 марта Федеральным собранием страны на пост президента Германии избран правозащитник Йоахим Гаук.

Из 1,24 тысячи делегатов за Гаука проголосовал 991 человек. Гаука выдвигали пять из шести парламентских партий, в том числе правящая коалиция под руководством канцлера Ангелы Меркель, передает РИА Новости.

Напомним, пост президента стал вакантным после отставки 17 февраля Кристиана Вульфа. Он заявил, что не обладает должной поддержкой и доверием граждан, поэтому больше этот представительский пост занимать не может. Прокуратура Ганновера ведет расследование в отношении уже бывшего президента, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении финансовых выгод. Сам экс-президент в настоящий момент поправляет здоровье в монастыре.

Фото: dw.de

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