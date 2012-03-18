В Москве к посольству Беларуси несут цветы и свечи (ВИДЕО)

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Неоднозначную реакцию вызвала казнь обвиняемых в подготовке и совершении теракта в минском метро Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова в России . Москвичи несут цветы к посольству Белоруссии в Москве.

Вирок «мінським терористам»: чи винні засуджені до страти? (ВІДЕО, ФОТО)

Цветы и свечи к дипмиссии Белоруссии начали относить еще вечером, 18 марта, когда стало известно о приведении смертного приговора в исполнение. По некоторым данным, часть цветов люди несли в память о погибших при теракте, а часть в память о признанных виновными, передает РБК.

Кроме того, возле посольства возникли одиночные пикеты противников президента Александра Лукашенко, которые не пресекала столичная полиция.

Однако, стоит отметить, что в Москве не раз проходили и митинги за возвращение смертной казни в отношении террористов и лиц, совершавших преступления в отношении несовершеннолетних.

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Между тем, в Минске, где в результате взрыва 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» погибли 15 человек, также прошли акции протеста. Так, возле самой станции был на некоторое время выставлен портрет Владислава Ковалева, признанного судом соучастником преступления, к которому также возлагались цветы и свечи. Белорусская оппозиция утверждает, что минская милиция задержала 8 человек, требовавших от властей ввести мораторий на смертную казнь в республике. Есть сообщения, что в участках оказались и люди, которые просто оказались с цветами неподалеку от «Октябрьской».

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Напомним, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были арестованы уже через два дня после взрыва. Президент Лукашенко сразу сообщил, что «теракт раскрыт по горячим следам». Кроме того, было заявлено, что оба задержанных виновны и в других преступлениях, которые были совершены в период с 2008 по 2011гг.

Суд прошел в Минске в сентябре прошлого года. И признавший свою вину Коновалов, и не признавший свою вину Ковалев были признаны «исключительно опасными для общества и государства» и приговорены к высшей мере наказания.

Белорусская оппозиция считает, что процесс в Минске проходил с многочисленными нарушениями и выражает сомнения в том, что подсудимые действительно устроили взрыв. В свою очередь Евросоюз призвал Лукашенко ввести мораторий на смертную казнь.

Видео: smotri.com

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