Протесты у «Останкино»: около ста человек задержаны (ФОТО. ВИДЕО)

18 марта 2012, 16:28

В москве, сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 18 марта, задержали у телецентра «Останкино» около ста участников,  где проходит несанкционированная акция против НТВ.

«По информации на 15:30, было задержано 94 человека», - сказал источник в правоохранительных органах.

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По словам полицейского, основная волна задержаний закончилась. Людей доставляют в различные отделы МВД по городу Москве. В отношении задержанных будут составляться протоколы об административном правонарушении.

На данный момент на площадке перед телецентром «Останкино» осталось несколько десятков оппозиционно настроенных граждан, которые поют песни, периодически выкрикивая антиправительственные лозунги. Сотрудники полиции, которых на площадке осталось совсем немного, действиям оппозиционеров не мешают.

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Среди задержанных были Сергей Удальцов и Борис Немцов, а также активисты московского отделения движения «Солидарность» и партии «Яблоко».

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На акцию также  приехал и депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он пытался организовать сегодняшнее мероприятие как встречу депутата Госдумы с гражданами, что не требует разрешения властей. Но когда у него это не получилось, он сказал, что «поедет в отделы полиции поддержать и вызволять задержанных».

На акции, собравшей порядка 300 человек, были устроены «похороны» НТВ – «в память о канале принесли печенье, четное количество цветов и телевизоры».

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У входа в здание телецентра оппозиционеры соорудили своеобразный алтарь, на который принесли старые телевизоры, цветы, перевязанные черными ленточками, венки, а также плакаты с надписями против показа фильма об оппозиции «Анатомия протеста».

По материалам «Интерфакс», ИТАР-ТАСС.

  Фото: newsru.com

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