Украина и Россия близки к разграничению Керченского пролива

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Президент Виктор Янукович заявил, что Украина и Россия вплотную приблизились к решению вопроса о делимитации границ.

«Мы приблизились уже впритык к принятию решения по разграничению Керченского пролива. И в связи с этим практически по делимитации границы между Украиной и Россией», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», пишет Интерфакс-Украина.

По словам президента, можно будет говорить о дальнейших «цивилизованных межгосударственных отношениях».

В то же время Виктор Янукович не исключил вероятность принятия ряда межгосударственных нормативно-правовых актов, направленных на упрощение процедуры пересечения украинско-российской границы.

«То, что наши граждане разделены границами, а жизнь у них от этого не улучшается, она только усложняется, конечно, мы должны снять эти бюрократические барьеры, которые стоят на пути приграничной торговли», - сказал президент.

Напомним, глава АП Сергей Левочкин заявил, что 19-20 марта пройдет рабочий визит Президента Виктора Януковича в Российскую Федерацию. Он посетит саммит ЕврАзЭС, в котором Украина имеет статус наблюдателя.

Участие Януковича в саммите будет способствовать последующей перестройке взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

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