В Индии похищены два итальянца, фотографировавшие местных женщин

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В индийском штате Орисса на востоке страны были похищены двое итальянцев. Эту информацию подтвердили в МИДе Италии. В связи с произошедшим итальянский генконсул Джоэль Мелькиори выехал из Калькутты в столицу штата - город Бхубанешвар. Предположительно, итальянцев и двух их индийских проводников похитили боевики-маоисты.

Как пишут СМИ, речь идет о пьемонтце Паоло Боруско, который владеет турагентством в Индии, и его клиенте Клаудио Коланждело, 61-летнем римлянине. Они отправились 12 марта в поездку по лесам и через два дня, как сообщает индийская полиция, были похищены боевиками-маоистами. Итальянцы предположительно фотографировали местных женщин на берегу реки в районе Сурада, пишет ИТАР-ТАСС.

Редакции ряда газет и телекомпаний получили видеопослание секретаря Коммунистической партии Индии (маоистского толка) Сабьясачи Панды, в котором изложены 13 требований похитителей. Боевики предлагают, в частности, немедленно прекратить все карательные операции и вступить с ними в переговоры. Панда числится в списке лиц, разыскиваемых полицией Индии за участие в серии терактов.

Власти штата Орисса уже выразили готовность начать переговоры при условии немедленного освобождения заложников.

фото: ntv.ru

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