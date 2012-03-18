Мавроди в тюрьме чувствует себя отлично, несмотря на голодовку

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Состояние здоровья основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди, несмотря на голодовку, остается в норме.
Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.
По словам защитника, пока нет никаких тревожных предпосылок для ухудшения состояния здоровья, Сергей Пантлеевич пьет воду, находится в хорошем настроении, завтра для нас решающий день», - сказал адвокат, пишет «Интерфакс-Украина».
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По словам Молохова, мировой судья 19 марта рассмотрит сразу 10 административных дел в отношении Мавроди о неуплате штрафов.
«Это просто нонсенс, с двух часов дня будут рассматривать сразу 10 дел, за каждое могут дать по 15 суток ареста, такого никогда и нигде не было»,- сказал адвокат.
Он также сообщил, что в ближайшее время защита Мавроди подаст жалобу на первый арест в Европейский суд по правам человека.
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Как сообщалось, в 14 марта в Москве арестовали на пять суток за неуплату штрафа в 1 тыс. рублей основателя скандально известной пирамиды МММ Сергея Мавроди.
Хамовнический суд Москвы в 16 марта признал это решение законным, а Мавроди объявил голодовку.
фото: jourdom.ru
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