Мавроди в тюрьме чувствует себя отлично, несмотря на голодовку

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Состояние здоровья основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди, несмотря на голодовку, остается в норме.

Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.

По словам защитника, пока нет никаких тревожных предпосылок для ухудшения состояния здоровья, Сергей Пантлеевич пьет воду, находится в хорошем настроении, завтра для нас решающий день», - сказал адвокат, пишет «Интерфакс-Украина».

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По словам Молохова, мировой судья 19 марта рассмотрит сразу 10 административных дел в отношении Мавроди о неуплате штрафов.

«Это просто нонсенс, с двух часов дня будут рассматривать сразу 10 дел, за каждое могут дать по 15 суток ареста, такого никогда и нигде не было»,- сказал адвокат.

Он также сообщил, что в ближайшее время защита Мавроди подаст жалобу на первый арест в Европейский суд по правам человека.

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Как сообщалось, в 14 марта в Москве арестовали на пять суток за неуплату штрафа в 1 тыс. рублей основателя скандально известной пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Хамовнический суд Москвы в 16 марта признал это решение законным, а Мавроди объявил голодовку.

фото: jourdom.ru

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