Янукович: Украина не готова участвовать в ЕврАзЭС в полном формате (ВИДЕО)

Президент Виктор Янукович заявил, что Украина пока не готова принять решение о вступлении в ЕврАзЭС, но не исключает такой возможности.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия 24.

ЕврАзЭС - международная экономическая организация, членами которой являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Армения, Молдавия и Украина являются государствами-наблюдателями.

По словам Президента, Украина не готова на сегодняшний день дать конкретный ответ, - сказал Янукович, отвечая на вопрос о перспективах вступлении в ЕврАзЭС Украины, которая на сегодняшний день является страной-наблюдателем в организации.

«Этот интеграционный процесс, из него Украина выпала почти на пять лет. И поскольку мы очень сильно отстали, мы пока не понимаем, как мы можем войти, процедурно войти, в этот процесс. Для нас пока непонятны условия (вхождения Украины в ЕврАзЭС), насколько они отвечают нашим интересам», - сказал Президент.

По его словам, велика вероятность того, что интеграционному пути Украины будут препятствовать оппоненты.

В то же время, Янукович уточнил, что после того, как появится ответ на вопрос о том, как участие в ЕврАзЭС влияет на суверенитет страны, возможно, будет принято решение о вступлении в организацию. После чего можно будет думать о практических шагах, среди которых - возможное изменение конституции или проведение референдума о необходимости вступления Украины в ЕврАзЭС на постоянной основе.

Остаются пока без ответа и другие вопросы, отметил глава государства.

«Есть вопросы, как именно членство (РФ) в ВТО изменит отношения внутри ЕврАзЭС. Мы этого пока не знаем. Прогноз, хотелось бы, чтобы был хороший», - подчеркнул Янукович.

«Чтобы двигаться по пути интеграции, мы должны иметь основания, а их мы пока не видим», - подытожил Президент.

Напомним, глава АП Сергей Левочкин заявил, что 19-20 марта пройдет рабочий визит Президента Виктора Януковича в Российскую Федерацию. Он посетит саммит ЕврАзЭС, в котором Украина имеет статус наблюдателя.

Участие Януковича в саммите будет способствовать последующей перестройке взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

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