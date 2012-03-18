Украина очень скоро будет свободно торговать с Россией (ВИДЕО)

Президент Виктор Янукович заявил, что Соглашение о создании зоны свободной торговли с СНГ будет ратифицирована в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия 24.

По словам Президента, сейчас у юристов возникли «мелкие процедурные вопросы», которые будут вскоре решены.

В то же время Янукович отметил, что вопрос о создании ЗСТ в рамках СНГ долгое время не принималось не через Украину, а именно из-за позиции России.

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«В рамках СНГ мы часто встречались, и мы видели, что сдвинуть Россию так просто с места не удавалось, сейчас наконец-то лед тронулся, и остались только мелкие вопросы. И соглашение, конечно, будет ратифицировано. Я уверен», - сказал президент. Как сообщалось, по словам главы Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейра, Украина не может иметь одновременно зону свободной торговли с СНГ с Евросоюзом.

«Евросоюз последовательно и с самого начала заявлял, что углубленное и исключительная зона свободной торговли, которая предусматривает значительное интеграции Украины с ЕС, является несовместимой с соглашением о зоне свободной торговли со странами СНГ и Таможенным союзом между Россией, Беларусью и Казахстаном», - сказал Президент.

Напомним, в октябре прошлого года в Брюсселе были завершены переговоры о создании зоны свободной торговли Украины и Евросоюза. Однако само подписание соглашения о ЗСТ из-за сложной бумажной процедуры может состояться не ранее, чем через полгода с момента завершения переговоров, то есть примерно в мае 2012 года.

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