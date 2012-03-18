Обама отметил праздник ирландцев кружкой пива (ФОТО.ВИДЕО)

Президент США Барак Обама отметил национальный праздник ирландцев - День святого Патрика - в вашингтонском пабе Dubliner.

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Появление президента в пабе было встречено овациями и криками: «Еще четыре года!» - многие из посетителей заведения отмечали праздник с 10 утра, сообщает РИА Новости

«Одна женщина громко попросила президента поставить автограф на ее лице. Он отказался, но в течение нескольких минут пожимал руки собравшимся у паба», - сообщают сопровождающие президента.

Компанию Обаме, заказавшему пинту пива Guinness, составили два приятеля, оба ирландцы, один из которых еще и дальний родственник президента.

Обама не забыл и про зеленый цвет - на нем была зеленая куртка с надписью «Национальные парки, лучшая идея Америки». Он сфотографировался с полуторагодовалым внуком владельца паба, а тот рассказал, что узнал о визите президента за пять минут до начала. А также заверил, что Обама допил свой Guinness до конца.

Видео: smotri.com

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