Российского оппозиционера отпустили из полиции, суд назначен на 19 марта

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Российского оппозиционера, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова отпустили из полицейского участка «Северное Медведково», на него был составлен протокол по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил проведения митингов) и выдано обязательство явиться в суд 19 марта, сообщил сам Удальцов.
Координатор «Левого фронта» был задержан у телецентра «Останкино» за участие в несанкционированной акции против фильма «Анатомия протеста», который показал телеканал НТВ, пишет РИА Новости.
«На меня был составлен протокол по статье 20.2 и выдано обязательство явиться в мировой участок №412 завтра», - сказал Удальцов.
При этом он отметил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 18 марта, задержали у телецентра «Останкино» около ста участников, где проходит несанкционированная акция против НТВ.
«По информации на 15:30, было задержано 94 человека», - сказал источник в правоохранительных органах, пишет
По словам полицейского, основная волна задержаний закончилась. Людей доставляют в различные отделы МВД по городу Москве. В отношении задержанных будут составляться протоколы об административном правонарушении.
фото: zyalt.livejournal.com
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