Мать минского террориста: власть разделалась с моим сыном за правду (ВИДЕО)

Любовь Ковалева, мать расстрелянного несколько дней назад Владислава Ковалева, которого 30 ноября 2011 года Верховный Суд Белоруссии приговорил вместе с Дмитрием Коноваловым, к смертной казни, признав обоих виновными в совершении терактов, заявила, белорусские власти разделались с Владиславом Ковалевым, потому что он рассказал в суде правду об организаторах терактов.

Об этом в интервью радиостанции заявила «Эхо Москвы».

По ее словам, виноват один Лукашенко! «И со своими службами со всеми. Делят власть, не могут поделить никак, – заявила Ковалева. – Представьте, как в Белоруссии жить людям. Вы поймите! С Владом они рассчитались только за то, что правда вышла. Они не ожидали. Они Владу пригрозили. Если Влад поменяет показания в суде, его ждет высшая мера. Влад не испугался. Он все это рассказал».

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«Поймите, все пошло не по сценарию. И вдруг люди стали разбираться, стали думать осмысленно. И сейчас все это вышло наружу. Они прекрасно знают, кто это сделал, кто взорвал метро. Ни Владу, ни Димке это не надо было, поймите! Никому это не надо было. Гибель людей! Зачем? Для чего?» – возмущается Любовь Ковалева.

«Значит, сын мой на этой земле должен выполнить эту миссию. Значит, благодаря смерти моего сына на этом только должно все прекратиться. Понимаете? Значит, должен все-таки быть введен мораторий на смертную казнь. Не должно этого быть. Не должно…», – сказала мать казненного Владислава Ковалева.

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«Сознаюсь, с кем я связалась и против кого я пошла. Я реально это понимала, против кого я пошла. Я знала, что мне отомстят. Но я не думала, что сыном. Я думала, что со мной все-таки что-то сделают», – рассказала далее женщина, имея в виду, что пошла против тех, кто организовал этот взрыв, кому это нужно было, кто все это делал.

Она пояснила, что вела собственное расследование, и уверена в том, что после этой резонансной казни «весь мир поднимется и будет расследование действительно так, как надо, а не просто, что я одна здесь боролась, что я одна против них шла». «Они мне отомстили, понимаете? Это просто месть матери», – подчеркнула Ковалева. Вместе с тем, она не стала раскрывать детали, пообещав рассказать все потом. «Теперь я думаю, что действительно не остановлюсь ни пред чем», – подчеркнула она.

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