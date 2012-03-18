Президент едет в Москву «как всегда с надеждой» (ВИДЕО)

Президент Виктор Янукович заявил, что для Украины газовый вопрос является экономическим, несмотря на то, что его пытаются политизировать.

Отвечая на вопрос, с чем Янукович едет в Москву 19 марта, Президент сказал: «С надеждой, как всегда».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

В свою очередь Президент отметил, что за время его президентства удалось решить многие ранее нерешенные вопросы с РФ, кроме газового вопроса.

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«Нам многое удалось сделать с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым –ред.) за короткий период времени, который мы работаем вместе, за эти два года с 2010 года. Один остался такой, по-крупному, вопрос (газовый – ред.), который будоражит сегодня не только Украину и Россию, но и Европу, и мире привлек огромное внимание сегодня. Для Украины он был, есть и остается экономическим, но его, естественно, перевели в ранг политического», - заявил он.

Он также выразил уверенность, что у Киева и Москвы хватит политической воли и мудрости решить этот вопрос. При этом он не стал прогнозировать, насколько может затянуться решение газового вопроса.

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