Киевское «Динамо» разгромило «Днепр» (ВИДЕО)

Киевское «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата Украины на переполненном НСК «Олимпийский» победило днепропетровский «Днепр» со счетом 2:0.

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На 76 минуте игры, в середине второго тайма счет в матче дальним ударом со штрафного открыл полузащитник киевлян Александр Алиев, который забил во втором домашнем матче «Динамо» кряду после возвращения команды на главную арену Украины.

А на 83-й минуте Артем Милевский ударом уже по незащищенным воротам завершил комбинацию с участием Олега Гусева и Андрея Ярмоленко, сообщает официальный сайт «Динамо».

Напомним, «Шахтер» в субботу разгромил на «Донбасс Арене» одесский «Черноморец» со счетом 4:0. У «горняков» дважды отличился нападающий Евгений Селезнев, и по одному голу на счету бразильцев Илсиньо и Тейшейры.

Таким образом, после 23-х туров «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. На три пункта меньше у «Шахтера» (58) и на десять – у «Металлиста» (51), который сыграл пока на одну игру меньше. «Днепр» стоит на четвертом месте и отстает от третьего на целых 16 очков, имея в своем активе 35 баллов.

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