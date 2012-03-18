Киевлянам представители из «МММ» начали раздавать гречку и сахар

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Представители «МММ-2011» раздают киевлянам гречку и сахар в обмен на заполненную анкету.

В районе станции метро «КПИ» установлена белая палатка с логотипом «МММ-2011», в которой молодые люди выдают по килограмму гречки или сахара (на выбор) за заполненную анкету, сообщает «Сегодня».

В анкете 5 вопросов: ФИО; номер телефона; 2Как вы узнали про акцию?»; «Вы уже участвуете в МММ-2011?»; «Хотели бы вы получить подарочные 160 гривен?».

В свою очередь, начальник ЦОС МВД Украины Владимир Полищук заявил, что в милиции предупреждают, что финансовая пирамида опасна. «Мы постоянно об этом говорим всем. Хотя пока жалоб и уголовных дел против «МММ» не было», — сказал он.

Как сообщалось, в 14 марта в Москве арестовали на пять суток за неуплату штрафа в 1 тыс. рублей основателя скандально известной пирамиды МММ Сергея Мавроди.

Хамовнический суд Москвы в 16 марта признал это решение законным, а Мавроди объявил голодовку.

Фото: Дело

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