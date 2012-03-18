Янукович: откуда столько ненависти и зла у Тимошенко

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Президент Виктор Янукович обещает «использовать сполна» свои права в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко после окончания рассмотрения ее дела во всех инстанциях.

Что же касается личного отношения, то Янукович заверил, что у него «никогда не было и нет ненависти вообще к человеку и к Юлии Владимировне».

«Меня поражает вот та ненависть и зло, которые сидят в ней и в некоторых ее, будем говорить, попутчиках или соратниках. Откуда столько ненависти и зла?», - спросил Янукович.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС.

По его словам, он не имеет права давать оценки этому делу, тем более вмешиваться в процесс.

«Что касается Юлии Владимировны, судебный процесс еще не завершен, впереди - кассационный суд, суд высшей инстанции. Какое решение примет этот суд мне сложно сказать. Новое дело завершено, и сейчас идет знакомство адвокатов с ним, оно как бы на очереди, и новый суд будет», - отметил Президент.

«Что касается моих прав, которые предусмотрены сегодня Конституцией, например, по отношению к Юлии Владимировне, да и к другим людям, которые сегодня попали под суд, я всегда их буду использовать сполна, но тогда, когда уже будет закончен процесс, когда уже будут приняты решения соответствующие», - сказал Янукович.

Он выразил уверенность, что «огромное давление, которое сегодня идет на систему правоохранительных органов, на следователей, на судей, конечно, оно играет в определенной степени в пользу тех, кого сегодня обвиняют».

Президент также подчеркнул, как только примем криминально-процессуальный кодекс, мы увидим, какие дела можно будет уже пересмотреть. Естественно, они будут пересматриваться. Мы сегодня пошли по пути гуманизации», - сказал он.

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