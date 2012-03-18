Янукович пообещал сделать русский язык государственным

Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент Украины Виктор Янукович накануне визита в Москву.

«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском», - отметил Янукович.

Он признал, что «были периоды времени в государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах». Однако сейчас, убежден Янукович, этой проблемы в Украине не существует и то, что «сейчас предлагают люди для того, чтобы нам не разжигать этот опять вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно этот вопрос отрегулировать».

«Но нужно, конечно, обязательно этот вопрос отрегулировать на законодательном уровне», - указал Президент.

В этой связи глава государства привел в пример мировую практику, «много европейских стран имеют двуязычие, три языка государственных и живут нормально, спокойно».

«Поэтому мы пошли по этому пути. То есть, используя эту практику, которая есть в Европе, где принята Хартия о языках», - сказал Янукович.

Также он обратил внимание на то, что в стране есть районы, где разговаривают и на трех, четырех языках, и для людей необходимо создать условия, в частности, преподавание в школах, учебники.

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