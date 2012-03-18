В Госветфитослужбе говорят, что Россия и не собиралась проверять сыры

Глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве Украиной инспекции сырзаводов.

«Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать» - заявил Бисюк РИА Новости в воскресенье.

«Мы еще во вторник направили письмо российской стороне, подписанное нашим министром, о том, что Минагропрод будет всячески содействовать проведению инспекции. С целью надлежащей проверки украинское ведомство попросило сообщить о составе и времени прибытия группы экспертов», - отметил он.

Он также подчеркнул, что в телефонном разговоре 16 марта с представителем российской санслужбы Людмилой Щикиной сообщалось, что письмо получено и ответ на него находится на подписи у одного из руководителей Роспотребнадзора.

В то же время, по словам главы Госветфитослужбы, она не сообщила о его содержании, и сказала, что пока не стоит беспокоиться о визите инспекции, так как неизвестно, будет ли он вообще.

«Наши отношения с Роспотребнадзором сегодня похожи на игру в наперстки: ты знаешь, что проиграешь, но тебе не верится потому, что ты надеешься, что все разрешится. По моему мнению, напрасно мы надеемся, что Роспотребнадзор хочет с нами поработать, приехать и посмотреть наши предприятия», - отметил Бисюк.

Он высказал мнение, что нынешние действия Роспотребнадзора направлены на то, чтобы не допустить украинского производителя на территорию Таможенного союза.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на препирания, украинская сторона готова в любой момент предоставить возможность российским специалистам проинспектировать украинские сырзаводы.

«Даже если сегодня они нам позвонят в 12 часов ночи и скажут, что завтра приедут, то завтра мы их встретим и доставим на заводы»- добавил Бисюк.



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