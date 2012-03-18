На Кубе задержаны более 30 женщин-диссиденток

Кубинские власти задержали свыше тридцати участниц диссидентского движения Ladies in White, включая его пресс-секретаря Берту Солер.

Полиция остановила диссидентов, когда они направлялись на молчаливое шествие за освобождение политических заключенных, проводимое каждую субботу, сообщает Би-би-си.

Движение, созданное девять лет назад, сообщило, что в последние несколько недель власти Кубы усилили преследование их и других диссидентов, задерживая и угрожая им.

Кубинское правительство называет движение Ladies in White наемницами, которым платят США за подрыв революции.

Через неделю на Кубу запланирован визит главы Католической церкви Бенедикта XVI.

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