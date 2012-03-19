Мама Оксаны Макар: «Я доведу эту войну до конца»

19 марта 2012, 07:25

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Татьяна Суровицкая, мама изнасилованной и сожженной николаевскими извергами 18-летней Оксаны Макар, считает, что пожизненного заключения для мучителей ее дочери мало.

«Я свою дочь знаю — она у меня самая лучшая, и она будет жить, я доведу эту войну до конца. Если им дадут пожизненное, то этого для них будет мало. Ведь их будут кормить три раза в день, водить в баню... их нужно казнить, на глазах у их родителей...» – цитирует маму Оксаны Сегодня.

«Она у меня единственная дочь, — говорит Суровицкая. — Оксана очень общительный человек, у нее много друзей. До 4-го класса она была отличницей, потом, когда перешла в интернат, «съехала» на тройки — не любит учиться или не хочет. Я не заставляю ее и готова исполнить любой ее каприз. Оксана хотела стать звездой — певицей или актрисой, любила дискотеки. У нее была мечта уехать за границу и забрать меня с собой. Она три года занималась боксом, всегда могла постоять за себя. А теперь спрашивает: «Мама, как я теперь буду заниматься боксом?».

 

ДЕЛО ОКСАНЫ МАКАР: ИЗМЕНИТ ЛИ НИКОЛАЕВСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ УКРАИНУ?

Женщина все время проводит в больнице, но навещает дочку лишь утром и вечером, чтобы лишний раз не беспокоить. «Я к ней зашла и говорю: «Доченька, мама рядом. Ты меня слышишь?», а она головой из стороны в сторону как начала мотать, чуть трубки не повылетали. Мне медсестра сказала, чтобы я не разговаривала с Ксюшей, у нее мозг отключен, но она меня чувствует и так эмоционально реагирует. Так я теперь даже гладить ее боюсь», — плачет Татьяна.

Женщину все время поддерживают врачи, пациенты и просто неравнодушные люди. Пока мы общались с Татьяной, к ней подошел мужчина и, протянув конверт с деньгами, сказал: «Я Владимир, вот чем можем, помогаем. Передайте Оксане, что не все мужики сволочи».

О себе Татьяна говорит, что работает в киевской фирме, которая занимается продажей косметики, и помогала дочери, пока та была без работы. Об отце Оксаны, который якобы находится в тюрьме и пообещал отомстить за дочь по законам зоны, Суровицкая говорит, что давно разошлась с ним, спустя неделю после свадьбы: «Я даже на алименты не подавала. Этот человек мне не интересен, и я с ним не общаюсь».

В то же время Суровицкая резко отреагировала на негативные высказывания, которые распространяют интернет-пользователи на форумах: мол, она неравнодушна к спиртному и использует в личных целях перечисленные на лечение дочери деньги. «Это бред! Признаюсь вам честно: мои близкие покупали мне белье, в котором бы я смогла поехать в Донецк. О какой оплате может идти речь?! Посмотрите на меня. Я выгляжу богатой? — в расстроенных чувствах говорит она. — Что касается алкоголя, то я даже пить не умею! Выпью 20 граммов коньяка — и все».

Как ранее писал Главред, Оксана Макар четвертый день находится в Донецком ожоговом центре, где светила медицины борются за ее жизнь. Ее состояние остается стабильно тяжелым, 18 марта стало известно, что у нее двустороннее воспаление легких. По словам директора Донецкого ожогового центра Эмиля Фисталя, пневмония началась из-за переохлаждения. Потерпевшая более 10 часов пролежала на улице. В то же время, у пациентки прогрессирует ожоговая болезнь и заражение крови. На 20 марта запланирована очередная операция,

Фото: Преступности.нет

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