Мэром Обухова станет регионал – СМИ

По данным параллельного подсчета голосов Комитета избирателей Украины (КИУ), на выборах городского головы Обухова (Киевская область) победил представитель Партии регионов Александр Левченко, за которого проголосовали 38,6% избирателей.

Председатель правления КИУ Александр Черненко заявил, что всего за Левченко проголосовали 4,46 тыс. избирателей, сообщает Интерфакс-Украина.

За Анну Старикову (ВО «Батьківщина») проголосовали 21,8%, Анатолия Шафаренко (партия «УДАР Виталия Кличко») – 17,7%. Явка избирателей составила около 40,5%, в списки для голосования было внесено 28,6 тыс избирателей, выборы проводились на 15 избирательных участках..

По словам Александра Черненко, параллельный подсчет голосов КИУ был проведен на основании данных копий протоколов всех 15-ти участковых избирательных комиссий, поэтому официальные результаты голосования практически не должны отличаться от данных КИУ.

По данным КИУ, существенных нарушений при подсчете голосов у избирательных комиссий не было, хотя имели место некоторые осложнения в связи с присутствием при подсчете голосов народных депутатов.

ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА О ГИБЕЛИ МЭРА ОБУХОВА: В РАЙОНЕ ГРЯДЕТ ПЕРЕДЕЛ

В то же время, Черненко отметил, что практически на всех местных выборах «возникает коллизия» в связи с тем, что согласно закону о местных выборах народные депутаты не имеют права находиться на заседании избирательной комиссии при подсчете голосов. В то же время закон о статусе народных депутатов предоставляет им такое право.

Это обстоятельство привело к затягиванию процесса подсчета в двух избирательных комиссиях, поскольку было принято решение об удалении из помещения народных депутатов, но практически осуществить это решение не удалось из-за их депутатской неприкосновенности.

Как ранее писал Главред, в городе Обухов Киевской области 18 марта прошли выборы мэра.

Все 15 избирательных участков открылись вовремя. Охрану общественного порядка во время избирательного процесса обеспечивали около 100 правоохранителей, которые готовы пресечь любые противоправные действия. Всего ожидалось участие около 28 тысяч избирателей. Комитет избирателей Украины сообщи, что по состоянию на 11.00 явка избирателей составила около 10%.

Напомним, мэр Обухова Владимир Мельник погиб в результате ДТП 20 октября 2011 года.

Новости по теме:

В Обухове выбирают мэра, милиция готова пресечь волнения

Янукович обвинил оппозицию в антинародной позиции



В КИУ говорят, что выборы в Киеве будут проблемными



Могилев не верит, что ДТП с мэром Обухова подстроили