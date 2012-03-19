В Сирии повстанцы ведут бои в центре столицы (ВИДЕО)

В столице Сирии Дамаске идут ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанческими отрядами Армии свободной Сирии.

По словам очевидцев, в районе Меззе – одном из центральных районов Дамаска, где расположено несколько объектов сил безопасности, и который охраняется с особой строгостью, –слышна стрельба из пулеметов и гранатометов, сообщает Би-би-си.

Один из местных жителей сказал, что «бой идет около супермаркета Hamada, было слышно несколько взрывов. Полиция заблокировала несколько улиц, уличное освещение отключено».

Президент Башар Асад всеми силами пытается подавить начавшееся год назад восстание, которое первоначально было мирным и направленным на демократизацию страны, однако после жесткого ответа властей все больше принимает форму яростной вооруженной борьбы.

Сам президент Асад настаивает, что правительственные войска воюют против «вооруженных бандитов, пытающихся дестабилизировать Сирию».

Как ранее писал Главред, 18 марта в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в городе Алеппо погибли два человека и еще 30 получили различные ранения. Днем раньше, по меньшей мере, 27 человек были убиты и 97 ранены после двух взрывов в столице.

Государственное телевидение Сирии назвало произошедшее террористическими нападениями. Однако оппозиционные активисты обвинили власти в организации взрывов с целью дискредитации оппозиции.

По приблизительным данным ООН, в стране за прошедший год погибло более 8 тысяч человек.

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