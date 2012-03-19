Украина начала переговоры о покупке газа в Европе

{1-} Закупки газа в странах Европы могут достичь трети всего объема его поставок в Украину — 10 млрд кубометров. Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин.

Украина уже начала переговоры со Словакией, Румынией и Турцией, а в пятницу получила заверения о содействии в реализации закупок со стороны Еврокомиссии.

Сейчас стоимость газа в ЕС ниже цены, зафиксированной в контрактах между "Нафтогазом" и "Газпромом", на $30-40 за тыс. кубометров, однако риски при покупке топлива на спотовом рынке выше, предупреждают эксперты, пишет Коммерсантъ Украина.

В пятницу председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин заявил журналистам, что Украина рассматривает возможность импорта около 10 млрд кубометров газа из Европы. Это около трети всех поставок газа в Украину и значительно больше заявленных ранее объемов. В январе глава Минэнерго Юрий Бойко говорил, что Украина может начать закупки топлива на внешних рынках по спотовым контрактам. Тогда речь шла о поставках газа из Румынии и Турции в общем объеме 2-3 млрд кубометров.

Сейчас Украина ведет переговоры с поставщиками газа из Турции, Румынии и Германии о продаже каждым из них от 2 до 3,5 млрд кубометров топлива ежегодно, рассказал источник в Минэнерго. По его словам, переговоры с европейскими поставщиками были возобновлены после того, как стало очевидно, что Россия не готова идти на уступки Украине в вопросе снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума. Сейчас Россия настаивает на невключении ЕС в консорциум по управлению украинской газотранспортной системой и отказе страны от снижения закупок до 27 млрд кубометров газа в 2012 году (вместо согласованных 33 млрд). Взамен "Газпром" предлагает Украине стандартную для рынка Европы 10-процентную скидку на газ.

Поддержку в переговорах с поставщиками в Минэнерго пытаются получить и со стороны Еврокомиссии. Вопрос закупок газа в ЕС в пятницу министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко обсуждал с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером. "Господин Эттингер пообещал, что Еврокомиссия окажет содействие в закупках и транспортировке газа в Украину",— отметил собеседник в Минэнерго. Пресс-секретарь представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик подтвердил факт переговоров, отказавшись от более подробных комментариев.

Технически осуществить закупки и транспортировку газа из Европы вполне возможно, утверждает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич: "Дополнительные объемы газа в этом году есть у большинства стран ЕС — их соглашения с Россией подразумевают закупки топлива в объеме, превышающем их потребление".

По словам эксперта, поставлять газ несложно благодаря действующей в ЕС системе газопроводов-интерконнектеров. Но пока неясно, будут ли такие закупки выгодны.

"Пока с учетом стоимости транспортировки этот газ обходится на $30-40 дешевле топлива, которое Украина получает из России",— подсчитал главный инвестстратег ФГ БКС Максим Шеин. Однако эта разница может измениться — на спотовом рынке цены меняются каждый день и больше зависят от спекулятивного фактора, чем контрактные расценки, отмечает Дмитрий Марунич.

Ранее «Главред» сообщал, что Украина намерена импортировать газ не только из России, но и из Евросоюза. Это позволит снизить цену импортного газа на отечественном рынке, поэтому рассматривается вариант реверсного использования части газовой трубы.

«Нафтогаз» планирует подписать с немецкой компанией RWE краткосрочный контракт на поставку в Украину через трубопроводы Словакии спотового газа, купленного в Европе.

фото: newsland.ru

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