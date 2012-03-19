Путин потратился на выборы по максимуму

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Владимир Путин – премьер-министр России, избранный президент – потратил на свою избирательную кампанию 399 миллионов 853 тысячи 821 рубль 51 копейку.

Об этом сообщила представитель Центризбиркома Нина Кулясова, информирует Би-би-си.

Кулясова подчеркнула, что согласно избирательному законодательству предельная сумма всех расходов кандидата и средств из его избирательного фонда не может превышать 400 миллионов рублей.

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Как ранее писал Главред, 15 марта Путин первым из политиков, участвовавших в избирательной гонке, предоставил ЦИК РФ финансовый отчет по избирательной кампании на выборах.

По закону все участники избирательной кампании должны представить итоговые отчеты в течение 30 дней после публикации официальных результатов выборов. Центризбирком со своей стороны обязан разместить эти отчеты в Интернете в течение пяти дней с момента получения.

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