Янукович летит в Москву

{1-} 19-20 марта Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время визита Янукович планирует, в частности, посетить саммит Евразийского экономического сообщества, в котором Украина имеет статус наблюдателя.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе нынешней встречи глав государств-членов ЕврАзЭС предстоит принять решение по базовым принципам проекта Договора, который предусматривает превращение Евразийского экономического сообщества в новое интеграционное объединение. Договоренность об этом была достигнута на предыдущем саммите ЕврАзЭС - 19 декабря 2011 года в Москве.

Ранее Главред также сообщал, что глава Администрации Президента Сергей Левочкин сообщил, что участие Президента Виктора Януковича в саммите саммит ЕврАзЭС будет способствовать последующей перестройке взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, он намерен также провести встречи с лидерами государств-участниц Содружества, во время которых планирует обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, отметил Левочкин.

Фото: president.gov.ua

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