В Беларуси против местных МММщиков возбудили дело

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Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело в отношении членов местного подразделения «МММ-2011» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Беларуси – незаконная предпринимательская деятельность.

Об этом сообщает Центр информации и общественных связей КГБ (ЦИОС КГБ).

«Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период времени с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Белоруссии субъекта хозяйствования «МММ-2011», они умышленно осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере», – информирует КГБ.

С целью систематического получения прибыли эти люди привлекали денежные средства граждан республики, внесенные в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках на условиях возможного обогащения вкладчиков от данных операций.

Участники преступной группы были задержаны в офисе, расположенном в центре Минска, в котором осуществлялись финансовые операции и проходили встречи с вкладчиками.

По информации ЦИОС, «в ходе проведенных обысков изъяты банковские кредитные пластиковые карточки, на счетах которых находилось более 800 млн белорусских рублей (около $100 тысяч).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие незаконных финансовых схем и установление иных причастных к их реализации лиц. Задержанные содержатся в следственном изоляторе КГБ.

Как ранее писал Главред, 16 марта стало известно, что КГБ Беларуси задержал членов местного подразделения «МММ-2011», а также арестовал банковские счета, компьютеры и офисную технику.

В пресс-службе КГБ тогда заявили, что от деятельности «МММ-2011», которая не зарегистрирована в Беларуси, на территории страны пострадали несколько тысяч человек. Суммарный ущерб составил 500 млн белорусских рублей ($61,5 тысячи).

фото: tza.su

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