Путин может похоронить Ленина – СМИ

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Управделами президента России Владимир Кожин заявил, что хотел бы, чтобы тело Ленина похоронили, а мавзолей разобрали.

Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail.

«Неужели с Красной площади вскоре исчезнет один из уцелевших символов СССР – мавзолей Ленина?» – вопрошает издание.

«Это кладбище в центре Москвы никому не нравится», – сказал Кожин в беседе с корреспондентом газеты. «Не хочу говорить за [Путина], но, да, я думаю, что он со мной согласен», – добавил управделами.

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По мнению автора статьи, вынос тела Ленина с Красной площади стал бы символическим актом колоссальной важности.

В то же время, Кожин считает, что главная помеха для организации захоронения Ленина – его сторонники из компартии. «Решение об этом следует принять тогда, когда две трети страны воспримут это спокойно и не выйдут на улицы», – заметил чиновник. «Вероятно, это значит, что в ближайшее время такое решение принято не будет: страна и так столкнулась с антиправительственными демонстрациями, каких не бывало» с начала 1990-х.

И все же Кожин полагает, что вынос тела Ленина из мавзолея вполне возможен в течение нынешнего президентского срока Путина. Подходящий момент будет вычислен, исходя из политических и демографических соображений: «К сожалению, старшее поколение – те, для кого это священное место, – довольно быстро уходит», – заметил управделами президента РФ.

Как ранее писал Главред, в ходе предвыборной президентской гонки кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров, ставший серьезным соперником нынешнего премьера на выборах, заявил, что тело Владимира Ленина должно быть вынесено из Мавзолея и захоронено.

«Моя личная позиция – Ленина нужно похоронить. Но делать это нужно уважительно по отношению к тем людям, которые считают по-другому. Я бы по этому вопросу провел референдум... Вопрос о Ленине исключительно важен. Мы должны расстаться со своим прошлым, не забывая его, ради будущего нашей страны», – заявил он.

фото: vdv-s.ru

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